أجرى الفنان ” أحمد عز ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” شريف عامر ” في برنامجه يحدث في مصر المذاع على قناة ” MBC مصر ” تحدث من خلالها عن فيلمه الجديد ” العارف ” .

وخلال حديثه أعرب أحمد عز عن استيائه وإندهاشه من الألقاب التي يطلقها بعض الفنانين على أنفسهم مثل لقب ” نمبر وان ” خاصة في ظل وجود نجوم كبار لهم أعمال وبصمات في تاريخ السينما المصرية .

وأشار إلى أن الجمهور هو الذي يحق له أن يطلق ألقابا على الفنان وليس الفنان نفسه وعلق قائلا : ” اللقب مش بتاعك إنت ده جمهور في الآخر اللي بيحدده بعد تاريخ طويل من الأعمال .. تاريخك في الآخر هو اللي هيقيمك ” .

وأضاف أحمد عز أنه في جيل الأبيض والأسود لم يجد أيا من الفنانين أطلق على نفسه ” نمبر وان ” .. كما استذكر موقفا حدث معه مع الفنان الراحل ” نور الشريف ” أثناء تصوير فيلم مسجون ترانزيت .

فقال : ” جينا واحنا بنتكلم في الأسماء أنا رفضت إن أنا إسمي يتكتب قبل إسم أستاذ نور الشريف ولكن ظروف السوق وقتها الأستاذ نور هو اللي أصر إن إسمي يتكتب قبله اللي هو أدي 100 مرة وأنا أتشرف بوجودي في لوكيشن هو فيه ” .

وتابع : ” عيب إن أنا أقول إني نمبر وان في وجود الأستاذ عادل إمام في وجود الأستاذ يحيى الفخراني في وجود كريم السقا حلمي هنيدي سعد مينفعش دول زملا .. عيب ميصحش والله .. حتى لو انت شايف كده خلي الجمهور يقول خليني اشوف تاريخ أفلامك ” .