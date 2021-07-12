خسر النجم المصري أحمد عز قضية الاستئناف التي قدّمها في محكمة الأسرة لخفض مصاريف دراسة طفليه التوأم من الفنانة زينة، حيث قضت محكمة الأسرة برفض طلب عز، وإلزامه دفع 41 ألفاً و700 جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية لطفليه، عن العامين الدراسيين 2018-2019 و2019-2020.

وكانت محكمة أسرة أول درجة قد قضت بإلزام أحمد عز دفع مبلغ قيمته 41 ألفاً و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لطفليه عن عامين دراسيين.

وكانت زينة قد أقامت منذ فترة دعوى قضائية تطالب فيها بمصروفات دراسية لتوأمها من الفنان أحمد عز، وقدم محاميها خلال النظر في الدعوى مذكرة تحتوي على أجر عز لقاء عدد من المسلسلات والأفلام والحملات الإعلانية التي شارك فيها، وعقب تداول أوراق القضية وعقد جلسات عدة، أصدرت المحكمة قرارها بإلزام عز دفع المصروفات المتوجبة عليه.

أكدت الفنانة زينة إن ولديها التوأم يتحكمان في الكثير من قراراتها مثل اختيار الملابس، وأنها تحترم رأيهما للغاية.

وأضافت خلال حوارها مع برنامج ” بالعربي et”: “أولادي منعوني مثلا ألبس حاجة مفتوحة عشان دي حتة المفروض محدش يشوفها، وأنا بعلمهم أن جسمهم مينفعش حد يلمسه لأنه بقينا بنخاف على الأولاد زي ما بنخاف على البنات بالظبط”.

وتابعت: “أنا بحترم رأي أولادي وبسمع كلامهم، واللي بيتكلم دايما ويتناقش ويدي أوامر وكده هو زين، واللي مبيتكلمش وبتاع حركات هو عز، وما شاء الله في واحد فيهم صوته حلو أوي معرفش إزاي، واحد بيغني والتاني بيمثل”.

وقالت زينة أنها كانت في السابق من تحدد اتجاه رحلتها، ولكن الأمر الآن أصبح في أيدي نجليها.

وأثناء حديثها اقتحم طفليها الحوار ليتم اضطراريا إيقاف التصوير بعد رفضها ظهورهما، وخاطبتهما قائلة: “خشوا على جوه كده على طول، ماتطلعوش بره خالص”.

وعقبت على ذلك، قائلة: “هما دلوقتي أطفال، خلوهم يعيشوا سنهم، لما يكبروا يبقوا يقرروا يظهروا أو لأ، وفي ناس كتير غيري مش بيظهروا أولادهم، وهما أبوهم وأمهم فنانين، وفي مشاكل حصلت زمان بيني وبين أبوهم وكده، وعشان كده مظنش أن ظهورهم هيبقى مفيد”.