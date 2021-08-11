قضت محكمة مدينة نصر برفض الطلب المقدم من جانب الفنان ” أحمد عز ” بتحويل نجليه ” عز الدين وزين الدين ” من المدرسة البريطانية إلى مدرسة فيوتشر .

حيث كان قد تقدم محامي أحمد عز بطلب من محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر لتحويل نجليه من الممثلة زينة من مدرسة إلى أخرى .

وعلى الجانب الآخر دافع محامي الفنانة زينة خلال الدعوى عن أحقيتها في الإشراف التعليمي على طفليهما .

وكانت محكمة الأسرة قد أصدرت حكما في شهر يونيو الماضي برفض الدعوى المقامة من أحمد عز والتي طالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه ونقلهما إلى مدرسة أخرى .

كما ألزمته المحكمة في فبراير الماضي بدفع مبلغ تبلغ قيمته 900 ألف جنيه مصروفات مدرسية لابنيهما التوأم .