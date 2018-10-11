أحمد عز يكشف حقيقة تعرضه لاصابة خطيرة في العمود الفقري

انتشرت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تعرض الفنان أحمد عز لإصابة خطيرة أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة في فيلم “الممر” الذي يصوره حاليا في السويس.
بعد انتشار أخبار إصابته الخطيرة في العمود الفقري، اضطر أحمد عز لتوضيح الأمر بنفسه، وكشف أنها مجرد شائعة، وأنه بخير ولم يتعرض لأي إصابات، مؤكدا أنه مستمر في تصوير مشاهده بالفيلم
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
😄والله بخير الحمد لله… الخبر غير صحيح الفنان #احمد_عز بخير الحمد لله و التصوير مستمر.. شكرًا لكل رسايل الفانز و الصحافة.. ربنا يديم المحبه #فيلم #الممر