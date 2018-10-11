أحمد عز يكشف حقيقة تعرضه لاصابة خطيرة في العمود الفقري

انتشرت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تعرض الفنان أحمد عز لإصابة خطيرة أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة في فيلم “الممر” الذي يصوره حاليا في السويس.

بعد انتشار أخبار إصابته الخطيرة في العمود الفقري، اضطر أحمد عز لتوضيح الأمر بنفسه، وكشف أنها مجرد شائعة، وأنه بخير ولم يتعرض لأي إصابات، مؤكدا أنه مستمر في تصوير مشاهده بالفيلم