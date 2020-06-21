نشر الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تضمنت تعليقا من الإعلامية اللبنانية ” ديالا مكي ” عبرت من خلاله عن ما تشعر به تجاهه .

فقالت : ” لوقف كل هذه الشائعات .. أحمد فلوكس واحد من أطيب وأحلى الرجال الذين قابلتهم وعادة ما أمتنع عن الحديث عن هذا على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن كان على أن أتكلم ” .

وعلق أحمد فلوكس على ذلك قائلا : ” أنتي اللي جعلتي لحياتي حياة من كتر جمالك واحترامك .. أول شيء سأفعله هو زيارة عائلتك شخصيا بمجرد رفع حظر الطيران ” .

ليعلن بذلك عن ارتباطهما وعن رغبته في الزواج بها وهو الأمر الذي سوف يتم بعد انتهاء حظر الطيران المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .

وكان فلوكس قد دخل أيضا في وصلة غزل مع الإعلامية اللبنانية بعد نشره صورة لهما عبر حسابه على إنستجرام .. لتدخل تعلق على الصورة ضاحكة : ” مين هيدي ” .

ليرد عليها : ” واحدة قمر كده دخلت حياتي خلت للحياة حياة ” .، لتعلق ديالا كي على ذلك قائلة : ” ياربي شو بتعرف تحكي حلو ” .