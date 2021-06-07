نشر الفنان المصري أحمد فلوكس مقطع فيديو قديم لـمواطنته الفنانة سما المصري وهي تستهزء بـ مرتضى منصور، وتوجه له الإهانة، ولكن تعتذر له بعد ذلك، وكان فلوكس يوضح تراجع مهاجمين مرتضي، وان الجمهور “معاهم معاهم.. عليهم عليهم”.

وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على انستغرام حيث علق على الفيديو قائلاً: “ده مثال صغير.. انا مش زملكاوي ولا ليا في الكوره… بس مرتضي منصور دكر و راجل … عوده منصوره باذن الله”.

وكان فلوكس قد هاجم قبل ذلك متابعي محمد رمضان بسبب أزمته مع الطيار أشرف ابو اليسر وقضية التحفظ على أمواله والهجوم الذي تلقاه من الجمهور.

ونشر فلوكس صورة للفنان محمد رمضا رمضان وعلق عليها قائلاً: “دلوقتي علشان هو في مشاكل كله اتحول و كله راكب و كله عايش اللقطه مع اني متاكد ان اول ما يطلع من الكرب ده كله هايتحول تاني و يسقف تاني و يقولوا نمبر وان و وهايجروا وراه و كل حاجه و و…. “.

وأضاف قائلاً: “الحقد و الغل محرك عند بعض ،، الشماته عند بعض اخر … الانا و النفس البشريه و العظمه و الجبروت محرك عند بعض اخر .. اصحاب مواقف معاه سواء علي حق ام لا ايضا عند بعض اخر … اعدائه سواء مهنيا او حياتيا ايضا متحركين ضده ..”.

واستكمل تعليقه قائلاً: “بجد موضوع محمد رمضان و تامر مرسي و مرتضي منصور و كثيرون و ناس تانيه كتير من اول اساسا محمد حسني مبارك حتي موضوع رمضان اثبتلي ان محدش عنده مبدا ولا حد بقي رحيم و لا حد بقي عارف دينوا ولا عنده مبدا حني ثابت عليه . .. و ان احنا بقينا بجد مسلمين بلا اسلام و متدينين بلا دين وبنحاكم الناس و احنا اساسا اللي صناعناهم”.