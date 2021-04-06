هاجم الفنان ” أحمد فلوكس ” في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” الفنان ” محمد رمضان ” .

وذلك على خلفية نشر محمد رمضان لمقطع فيديو ظهر فيه خبير الآثار الدكتور ” زاهي حواس ” وهو يرشحه للقيام بشخصية الملك أحمس وأنه الأنسب من ناحية الشكل .. ثم أعلن رمضان في تعليقه عليه عن استعداده لعمل فيلم أحمس في عام 2023 .

وجاء نشره للفيديو تزامنا مع الإعلان عن وقف تصوير مسلسل ” الملك ” للفنان عمرو يوسف والذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .

وعلق أحمد فلوكس على ذلك : ” الفنانين زمان وحتي وقت قريب كان يوجد أعراف وآداب بينهم وخصوصا في الأعمال والمؤلفين والمشاريع .. والرجولة والأصول والصح هو اللي بيقول الأعراف دي بين الزملاء” .

وتابع : ” يعني العرف بتاع مهنتنا مع بعض كزمايل أساسه الرجولة والأصول والصح .. الرجولة أدب ، والصياعة بردو أدب ، وأدب الاتنين هو الأصول ، أصول الفن مش النشل أصوله الرجولة ” .