نشر الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وجه من خلاله رسالة شديدة اللهجة إلى بعض الصحفيين والمواقع التي تداولت منشورا سابق له كتب فيه ” هناك ناس خسارتهم مكسب ” على إنه موجه لحبيبته الإعلامية اللبنانية ” ديالا مكي ” .

فكتب في منشوره قائلا : ” توضيح للسادة الصحفيين و المواقع .. مش معنى إنى بكتب شيء أو إنى بكتب حكمة ده معناه إن سيادتكم تقرروا إني بكتبها لحد معين .. مش معني إن أسمع أغنية إني بوجه أغنية لحد ” .

وتابع : ” لا يصح ابدا إن يتم توجيه حكمة ( خسارة الناس ) علي لساني لديالا .. إنتوا لا تعلموا حياتي أو لمين بكتب علشان تكتبوا كده و لا أعتقد إنكم تقصدون الوقيعة لكن بالبلدي بلاش تاتش الإبداع في توجيه كلامي لشخص معين لإن لو أنا عاوز أوجه كلامي لحد هقول علي طول ” .

وأضاف : ” ثانيا عيب لما تقروا إن كلامى ده لديالا لأن ديالا من أجمل الحاجات اللى حصلتلى وأعتز بوجودها فى حياتى عيب عليكم وسيبونى فى حالى و كفايه دمار فى حياتى .. اتقوا الله .. انا استحملت نفس الاسلوب أيام هنا وسكت وساعة موضوع الأمن وسكت ” .

واستكمل : ” لن أسمح نهائي هذه المرة وسأتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد أى صحفى أو موقع ينشر شى يؤدى إلى تشويه أو وقيعة خصوصا إن هذه الأخبار هدفها ليس إلا التشويه ولن أسمح بتقليل أو تجريح في حق ديالا أو حقى .. كفاية تشوية ووقيعة كفايه فتن ” .

كما نشر أحمد فلوكس عبر حسابه على موقع إنستجرام لديالا مكي وكتب في تعليقه عليها معبرا عن حبه وتقديره لها فقال : ” هذه السيدة من أكثر السيدات احتراما واجتهادا فى مجالها .. احترمها واحبها وأكن لها كل احترام لشخصها و لنجاحها و لمشوارها وأحب شخصيتها ” .

وتابع : ” واعتذار واجب مني نيابة عن بعض المواقع والأقلام التى كتبت أشياء ليس لها أى أساس من الصحة منسوبة لشخصى والهدف منها الفتنة والتشوية .. أحبك جدا وأحترمك وأحترم حبى ليكى وأحبه .. ولن أسمح بهذه المهزلة .. ديالا خط احمر ” .