في مفاجأة كبيرة عاد الممثل المصري ​أحمد فلوكس​ الى زوجته الأولى “رابيا” وأم ابنه الوحيد “سيف الدين” بعد سنوات طويلة من الانفصال.

كان أحمد فلوكس قد انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات، من دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما بعد قصة حب طويلة، استمرت لأكثر من 15 عاماً، وظلت خلالها الزوجة صديقة وفية لزوجها السابق، ودائما ما كانت تقف الى جانبه وتسانده في خطواته.

ورغم إقامة الزوجة خارج مصر، كان أحمد فلوكس على اتصال دائم بها، وبابنهما، قبل أن يعودا إلى مصر لاستئناف حياتهم الأسرية.

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد “​سفينة نوح​” ويتعاون فيه مع الممثل الأردني منذر رياحنة، ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 . “سفينة نوح” من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.







