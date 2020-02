أحمد فلوكس يوجه رسالة إلى ” منى فاروق ” : ” كلنا خطاء ولكنه ستر الله “

View this post on Instagram

الأخت و الزميله العزيزة منى فاروق كلنا خطاء و لكنه ستر الله و لعل ما حدث لكى علامة حب من الله لأن الله ان لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكى تعودى إلى رحاب الله و ايماناً منى بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده فأحب أن أبشرك بأن دورك فى المسلسل الإذاعى #طلقنى شكرا # فى انتظارك و فى كل أعمالى الشخصية إحنا شعب طيب و جدع و بننسي الوحش و بنفتكر الحلو و كلنا بجوارك حتى تتجاوزى محنتك أحمد فلوكس Hulk for media production.. @mona_farouk_official