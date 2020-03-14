أحمد فهمي بعد خضوعه لعملية جراحية في بلجيكا: “تحس ان انا مقفوش فى بيت دعارة”

حرص الفنان المصري أحمد فهمي، على طمأنه متابعيه بصور جديدة له نشرها عبر حسابه على انستجرام، من داخل غرفة العمليات، بعد إجرائه لعملية جراحية في المريء، في بلجيكا.

وكتب فهمي قائلاً “الحمد لله خرجت من العملية بسلام .. تحس ان انا مقفوش فى بيت دعارة .. بشكر جدا د حسام غنيم الدكتور المصرى الجدع جدا اللى صمم ييجى معايا بلجيكا و انا بعمل العملية رغم مشاغلة.. و بشكر بروفيسور جاك ديفير البلجيكي على حسن الاستقبال .. انشاء الله اكون فى مصر بكرة وهكمل شغل الاحد انشاء الله 💪💪”.