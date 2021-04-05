حلّ الفنان المصري أحمد فهمي ضيفاً على برنامج “يوم ليك”، الذي تقدّمه الإعلامية سمر يسري على قناة “الحياة”، وتحدث خلاله عن ذكريات الطفولة وحياته الشخصية والزوجية مع الفنانة هنا الزاهد، إضافة الى سرد القصص والمشاكل الفنية التي حصلت معه.

وتحدّث فهمي خلال اللقاء عن حبّه للكلاب قائلاً: “أنا بحب الكلاب جدا وده سبب الخناقات بيني وبين مراتي هنا الزاهد وهي ليها شخصية قوية جدا وهي في البيت مسيطرة وبتزعل أني بهتم بالكلاب وبالذات الكلبة زيزي وبدلعها كتير فبتضايق وتقعد تعيط وقالتلي الكلبة دي هتكون سبب طلاقنا”.

وأضاف: “هنا بتغير عليا أكتر بكتير مني ودائما تكلمني فيديو كول وبتغير من المعجبات، وأكتر موقف اتضايقت منه كنا في الخطوبة وقاعدين في مطعم وست كبيرة قالتلها ليه ده بتاع بنات واتجوز أكتر من مرة سيبيه وقتها لم أرد عليها واحترمت السن الكبير للسيدة”.

وكشف النجم المصري عن مشكلة حصلت في مسلسل “رجالة البيت” الذي عُرض في رمضان الماضي، وقال بصراحة: “أنا ليا حاجات بتنجح وحاجات لا واتعرضت لهجوم كان غريبا وبشكل كبير والهجوم كان قبل عرض العمل، وكانت عليا حملات هجوم كبيرة، وكان صاحب حملات الهجوم دي نجم كبير جدا، ومش بينافسني وقطعت علاقتي بيه وليس محمد رمضان عشان الناس متقولش أني بتكلم عليه، حد بعيد ومش منافس ليا، وممكن يكون عشان كنت برفض أشتغل معاه في عمل”.

وأضاف: “أنا بعيش على طبيعتي قبل وبعد دخولي التمثيل، وبحب أكون على طبيعتي دائما، وفيه فنانين بيكونوا مش على طبيعتهم ودول ببعد عنهم، والمرض والفقر كابوس بالنسبة ليا وأكتر حاجتين يكسروا الإنسان”.