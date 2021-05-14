أعلنت نقابة الممثلين المصريين، يوم الجمعة، وفاة الفنان المصري محمد ريحان، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض، حيث أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد كما كان يعاني من فشل كلوي.

ونعى المخرج المسرحي حسام الدين صلاح الفنان الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: “الفنان القدير محمد ريحان في ذمة الله.. آخر أدواره الشيخ صالحين بمسلسل موسى”،

ودخل ريحان في أيامه الأخيرة العناية المركزة، إثر تعرضه لوعكة صحية بسبب ارتفاع ضغط الدم، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

كما كشف المخرج محمد سلامة، عبر حسابه على إنستجرام، عن آخر صور للفنان الراحل محمد ريحان وذلك من كواليس تصوير مسلسل “موسى” الذى عرض خلال موسم دراما رمضان، مع الفنان محمد رمضان داعيا له بالرحمة والمغفرة، مقدمًا واجب العزاء لأسرته.

يذكر أن الراحل شارك في العديد من الأدوار وعادة ما يجسد الرجل الطيب أو الأب الحنون مثل دوره في مسلسل “سوق العصر”.

وكان آخر أعمال ريحان مشاركته في السباق الدرامي الرمضاني، المنصرم بمسلسل (موسى)، كما شارك ريحان بدور فكري في مسلسل (نجيب زاهي زركش)، الذي قدّمه الفنان يحيى الفخراني.