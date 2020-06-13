شاركت الفنانة اللبنانية ​”جاكلين​” المعروفة بلقب “جاكلين مونرو” جمهورها ومتابعيها بمقالة قديمة عنها من أرشيف “​مجلة الشبكة”​، وذلك عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الإجتماعي” فيسبوك”،

حيث تناولت تلك المقالة، ماحدث خلال عمل جاكلين في القاهرة، عندما غنت بحضور العندليب الأسمر الراحل “عبد الحليم حافظ “أغنيته “علي حسب وداد”، فأدهشت عبد الحليم بجمال صوتها وقال لجاكلين :”إيه ده؟ مش معقول؟”، في حين أن الحاضرين في الحفل، أطلقوا عليها لقب “حليمة”، وذلك من شدة إعجابهم بغنائها أولاً و تيمناً بـ عبد الحليم ثانياً .

مجلة الشبكةبعد أن غنت "على حسب وداد".. عبد الحليم حافظ لـ جاكلين "إيه ده؟ مش معقول؟ والجمهور يسميها "حليمة". Posted by ‎Jacqueline الفنانة جاكلين‎ on Friday, June 12, 2020

يُذكر عن الفنانة اللبنانية جاكلين، أنها من أشهر ممثلات الإغراء في فترة السبعينات، بدأت حياتها الفنية كمنولوجست في عام 1959، ثم عملت كمطربة في النوادي النيلية ببيروت، قبل أن تتجه إلى السينما، قدمت للسينما 19 فيلماً، كلها انحصرت في أدوار الإغراء منها: “باي باي يا حلوة، بنات الكاراتيه، الأستاذ أيوب”، وظهرت في معظم أفلامها بإسمها الحقيقي “جاكلين”، حيث أن جمالها النادر جعل دعاية الفيلم الذي تشارك فيه قائمة عليها. وآخر أفلامها كان فيلم “بنات الاستعراض” عام 1978، و تعد أشهر أعمالها دورها في الفيلم المصري “إسماعيل ياسين في دمشق”، والفيلم المصري “باي باي يا حلوة” مع رشدي أباظة ومحمد عوض .