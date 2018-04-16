أديل بحالة جنونية هستيرية.. شاهدوا تفاعلها ورقصها الجنوني مع حفل ​بيونسيه​ الأخير

شاركت ​المغنية العالمية أديل​ جمهورها ومتابعيها عددا من مقاطع الفيديو ظهرت فيها بحالة جنونية هستيرية وهي ترقص وتتفاعل مع حفل المغنية العالمية ​بيونسيه​ الأخير، الذي أحيته ضمن مهرجان Coachella Music Festival.

وظهرت أديل في الفيديوهات من داخل منزلها وهي ترقص بـ”البيجاما” امام شاشة التلفاز حيث كان يعرض الحفل.



وتفاعل متابعوها مع رقصها الجنوني هذا بشكل كبير، مشيدين بعفويتها وتفاعلها التلقائي ودعمها لصديقتها بيونسيه والتي تربطهما علاقة قوية فلم ينس محبوها دموع الأولى لحظة تسلمها 3 جوائز رشحت لها أيضاً بيونسيه، مما دفعها للبكاء على المسرح.