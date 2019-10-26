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” أديل ” تظهر بإطلالة صادمة للجمهور بعد فقدانها الكثير من الوزن

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نشرت المطربة البريطانية ” اديل ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة من الصور خلال حضورها حفل عيد ميلاد مغني الراب الكندي ” دريك ” الذي أقيم في منطقة غرب مدينة هوليوود .

والتي ظهرت أديل بها في نحافة شديدة وخسارة واضحة في الوزن بسبب اتباعها لنظام ” بيلاتيس ” للياقة البدنية وفقا لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية .

ويعتبر نظام ” بيلاتيس ” هو نظام لياقة بدنية يضم مجموعة من التمرينات التى تركز على اللياقة البدنية وتساعد فى خفض الوزن من خلال المساعدة على حرق السعرات الحرارية .

وكتبت أديل في تعليقها على الصور : ” “عيد ميلاد سعيد لأكثر شخص طيب وحنون التقيت به” ” .

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I used to cry but now I sweat 😂 #gingermckenna Happy birthday to one of the kindest and funniest people I’ve met @champagnepapi 🌹

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