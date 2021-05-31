تزامناً مع موضوع أغنية “​بديت تخون​” التي طرحتها مؤخراً، نشرت الفنانة اليمنية أروى فيديو جديد في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وأثارت الجدل بالتعليق الذي أرفقته وقالت فيه: “الي يخونها زوجها أو خطيبها تسامحه بس مره واحدة فقط فقط فقط وبعدها لاااااسمااااااح له وفهميه وقوليله أنا اخر حبه يا جاااااهل غصب تحمد علي ربك”.

وكانت أروى قد طرحت مؤخراً أغنيتها “بديت تخون” على يوتيوب باللهجة الخليجية، وتجسد في كلماتها عنفوان المرأة، في مواجهة الخيانة، بحسب ما تظهر الملامح الأولى من العمل، والأغنية بمثابة عودة قوية لأروى، من كلمات ​حسن عبيد​، ألحان ​سلطان السيف​، توزيع موسيقى ​زيد نديم​ ومكس وماستر ​جاسم محمد​.





