يبدو ان فيديوهات الفنان المصري حسن أبو الروس مع مواطنته الفنانة دينا الشربيني على هامش مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي قد تسببت له في مشاكل مع زوجته غادة والي مصممة الجرافيك.

فقد قام كل من الفنان حسن أبو الروس وزوجته غادة والي بإلغاء متابعتهما لبعض عبر تطبيق انستغرام، لتثار حالة من الجدل حول انفصاله عن زوجته بعد 4 أشهر فقط من حفل زفافهما.

ويأتي إلغاء المتابعة بين الزوجين تزامنا مع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الحالية،وظهوره باستمرار مع الفنانة دينا الشربيني في الفعاليات، لاسيما بعد الديو الذي جمع بينهما «فلتت مني».

وكان قد احتفل حسن أبو الروس بزواجه من غادة والي مصممة الجرافيك العالمية، في شهر يونيو الماضي، والتقط مع عروسه صور الزفاف بحديقة “زيد بارك”.

وارتدى حسن أبو الروس بدلة غير معتادة على العريس فيما ظهر أصدقائه عمر السعيد وسامح كمال بأطقم حمراء.