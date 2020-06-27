بعد أن أعلن ” حسين هلال ” محامي الفنان المصري ” محمد الشرنوبي ” عن حصوله على حكم قضائي بتعليق قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف الشرنوبي عن العمل ومنعه من الغناء .

وذلك على خلفية خلافه مع مديرة أعماله السابقة المنتجة ” سارة الطباخ ” مديرة شركة ” إرث برودكشن ” .

خرجت نقابة المهن الموسيقية ببيان لها تعلن فيه عدم صدق ما ادعاه الشرنوبي من حصوله على حكم بإيقاف القرار الخاص بمنعه من الغناء .

وأكد البيان أن قرار النقابة سيظل ساريا حتى حل أزمة الشرنوبي مع منتجته ومديرة أعماله سارة الطباخ .

إلا أن حسين هلال أكد بالمستندات صحة حصول موكله على حكم قضائي بقرار إيقافه عن الغناء .. مضيفا أنه عرض الأمر على اللجنة الخاصة بالتحقيق مع موكله في شكوى المنتجة سارة الطباخ والتي جرى تأجيلها ليوم الأربعاء المقبل .

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان ” هاني شاكر ” قررت إيقاف محمد الشرنوبي بعدما اشتكته سارة الطباخ إلى النقابة لعدم التزامه بتنفيذ بنود عقد الاتفاق المبرم بينهما وتم إيقاف الشرنوبي لحين حل نزاعه مع المنتجة .

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