أزمة جديدة لريهام سعيد مع “النهار” تهدد بفسخ تعاقدها

بسبب تأخر سداد مستحقاتها المالية ومستحقات فريق إعداد برنامجها “صبايا الخير”، وذلك منذ تبرئتها من قضية خطف الأطفال، حرّرت الإعلامية المصرية #ريهام_سعيد محضراً ضد قناه “النهار” التي تعمل بها.

وتلقى رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر بلاغاً من ريهام سعيد، مقدمة برنامج “صبايا الخير” تقول فيه إنها فوجئت بعدم صرف مستحقاتها المالية منذ 5 أشهر، وإنها طلبت من رئيس القناة والمدير المالي سداد هذه المستحقات لكنهما “يماطلان”.

وقالت المذيعة المصرية في بلاغها الذي حمل رقم 1384 لسنة 2018 إنها اضطرت للذهاب لقسم الشرطة وتحرير محضر إثبات حالة، مطالبةً بسرعة صرف باقي مستحقاتها المتأخرة ومهددةً بأنها ستلجأ إلى فسخ عقدها في حالة عدم منحها مستحقاتها.

وكانت المذيعة المصرية قد حصلت في مارس/آذار الماضي على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات من تهمة خطف الأطفال والاتجار في البشر، وذلك على خلفية إعداد حلقات لبرنامجها على فضائية “النهار” عن خطف الأطفال والإتجار بهم.

وقضت المحكمة بحبس معدة في البرنامج سنة مع الشغل ووقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، كما قضت بحبس الخاطفين الاثنين 15 سنة مع الشغل وإلزامهما بدفع تعويضات قيمتها 200 ألف جنيه، وحبس المتهم الثالث وهو الوسيط بالحبس 5 سنوات.