أصبحت أيقونة الجمال الفنانة المصرية “ياسمين صبري”​ في الأونة الأخيرة حديث الوسط الفنى ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا أيضاً ، وذلك بعد العديد من الأحداث التى جرت حولها وتخص حياتها الشخصية والمهنية، ويُعد أبرزها زواجها برجل الأعمال المصري الشهير ​”أحمد أبو هشيمة​”.

لكن الكثيرين لا يعرفون الكثير عن حياة ياسمين صبري قبل الشهرة والأضواء وقبل دخولها إلي عالم الفن من أوسع الأبواب، ولعل أبرز تلك الأسرار زواجها الأول قبل سنوات من زواجها بأبو هشيمة ، من طبيب شهير يمتلك واحداً من أكبر المستشفيات بمدينة الإسكندرية، وكشفت صبري في إحدى لقاءاتها التلفزيونية مع الفنانة القديرة “إسعاد يونس” في برنامج “صاحبة السعادة”، تفاصيلاً من حياتها الزوجية معه .

والفيديو التالي سوف يستعرض لكم بالتفصيل بعض المحطات الفارقة وأسرار من حياة النجمة ياسمين صبري؛ وحقيقة زواجها من “تركي آل الشيخ” و خلافها مع النجمين “محمد رمضان” و “محمد إمام”.