أثارت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود الجدل بعد بثها مقطع فيديو عبر حساباها على احد مواقع التوصال الاجتماعي تحدثت فيه عن العمليات الجراحية التي خضعت لها مؤخرا.

أصبحت الفاشينيستا ​الدكتورة خلود​ حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة متابعيها. حيث قالت بتصريح مثير للجدل :” “أنا أستحي أقول شو سويت عمليات خاصةً إنها بجسمي مع انه في بنات كثير يشرحن ويقولن بس أنا لأ استحي”.

وفي رصد للتعليقات ربط الجمهور عمليات التجميل التي تحدثت عنها خلود بالمؤخرة والمنطقة المحيطة بها، حيث أكدوا أنها سبق وأجرت عملية أنفها وغيرها من الأمور وصرحت عنها بشكل طبيعي،

وعلق البعض :” طيب دامها تستتحي ليش تنشر انها راح تعمل عمليه”،”يا عيني ما استحت يوم قالت بواسير وتستحي تقول شفط ونحت عموما ربنا يسلمها لي اطفالها”، “تستحي تقول بس مستقبلاً نشوف رح تستحي تعرضها أو لا”.