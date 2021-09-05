“للحب أحكام”.. يبدو أن هذه المقولة هي الأكثر تطابقاً على حالة الفنانة لبلبة والتي لم يعرف قلبها الحب عقب طلاقها من الفنان حسن يوسف.

حيث أن الفنانة الكبيرة لبلبة، تزوجت مرة واحدة في حياتها من الفنان حسن يوسف وكان عمرها آنذاك 17 عامًا فقط، واستمر زواجهما أكثر من 7 أعوام، وكان خلف الزواج قصة حب قوية يعرفها روّاد الوسط الفني.

وكشفت لبلبة في لقاء قديم لها تفاصيل قصة حبها وزوجها من حسن يوسف، حيث قالت إن حسن يوسف تعــرف عليها فــي بداية الستينيات القرن الماضي وأعجب بها منذ النظرة الأولي ووقــع في غرامـــها، وطلب منها الزواج

وعندما سأل المذيع اللبناني «نيشان» لبلبة في أحد برامجه عن سبب طلاقها قالت: الزوج من يرمي الطلاق وليس المرأة، كما أن زواج الفنانين قليلاً ما ينجح، فقد ضحيت بالكثير من الاشياء من أجل سعادة زوجي ولكنها في النهاية لم تكتمل.

وأشارت أن سبب طلاقها من حسن يوسف هو قبلة الفنان حسين فهمي في فيلم “بنت بديعة” للمخرج حسين الإمام، حيث كان سيناريو الفيلم لا يضم أي مشاهد لقبلات ولكنها فوجئت بعد ذلك بقرار المخرج فأعترضت وقالت للمخرج إنها لا تسطيع تقديمه حيث أنها متزوجة ولكنه قال لها أنه فن ليغضب حسن يوسف ويرسل لها ورقة طلاقها.

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وهذا وقد كشفت الفنانة الكبيرة لبلبة، سبب عدم زواجها مرة أخرى بعد زيجتها الأولى وهي في عمر السابعة عشر عامًا من الفنان حسن يوسف.

وقالت لبلبة، خلال حوارها ببرنامج “باب الخلق” مع الإعلامي محمود سعد عبر قناة “النهار”، “بعد ما حصل انفصال اديت كل روحي للفن، والسنين جريت ورا بعض”.

أضافت: “في اتنين حبوني وكانوا عايزين يتجوزوني، ولكن مقبلوش الفن، الإتنين قالوا إزاي مراتي تروح تصور وعادل إمام يحضنها، طيب يا عم مش هنخلي حد يحضن”.

وتابعت: ” لقيت أنه مش هينفع أتجوز حد لا يتذوق الفن، ورغم أني حبيت واحد فيهم وكنت عايزة أتجوزه إلا أني قررت أنه مش هينفع وكل واحد له طريق مختلف وقلت له روح كوّن أسرة لأن أنا بحب الفن”.

وأختتمت: “الفن يسرق عمرك بس متحسش وتبقى مبسوط، أنا مبسوطة وعمري ما ندمت على قراري بعدم الزواج مرة أخرى”.

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