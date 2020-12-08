قريباً وستصبح أسرار حياة الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ وعائلته متاحة بين للجمهور، وذلك بعد كشف شقيقه ​حسين جبار​ عن تحضيره لإصدار كتاب توثيقي يروي سيرة الساهر العائلية والمحطات التي واجهها والصعوبات التي تخطاها منذ انطلاقته الفنية منتصف ثمانينات القرن الماضي.

وكتب جبار عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي:”أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم (كاظم الساهر وعائلته). أكثر من 400 صفحة، كتبته بكل صدق وأمانة واخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة. وقد عشت انا نفسي احداثا تتعلق بكاظم وحياته وفنه”.

وأضاف:”ومع ذلك منعني شقيقي كاظم الساهر من نشره في البداية مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض. وسيصدر الكتاب باذن الله بعد التنقيح في الاشهر الاولى من السنة الجديدة”.







