حلّ النجم المصري عادل إمام مع بعض أفراد أسرته، إضافة إلى بعض أصدقائه المقربين من بينهم صلاح السعدني، وحيد حامد وسمير خفاجة، ضيوفاً في لقاء تلفزيوني نادر، من تقديم الإعلامي مفيد فوزي، على شاشة التلفزيون المصري، وقد كشفوا العديد من أسرار حياته الخاصة، وقصة الحب التي جمعته بزوجته السيدة “هالة الشلقاني”.

وبدأ هذا اللقاء بحوار السيناريست سمير خفاجة، حيث تحدث عن اللقاء الأول الذي جمع صديقه المقرب عال إمام بزوجته، والذي لعبت فيه شرفة منزله دورا كبيرا، حيث كانت تسكن هالة الشلقاني في شقة في المواجهة تماماً، ومن عادة الأصدقاء عادل وسعيد صالح وصلاح السعدني، أن يجتمعوا في منزل سمير كل فترة.

وتابع سمير خفاجة قائلا: “وبالصدفة في إحدى الليالي طلت هالة من شباكها ولمحتها الشلة ليبدأوا في توجيه كلام الغزل إليها إلا عادل، الذي ظل ملتزما بمكانه يتابعها من بعيد في هدوء”، وأضاف الزعيم على حكاية خفاجة، أنه لا يجيد معاكسة الفتيات ولا توجيه كلمات غزل مهما كانت البنت فاتنة، لذلك التزم الصمت واكتفى بمتابعة أصدقائه ومراقبة رد فعل هالة، إلى أن شاءت الظروف أن يتعارفا.

وردت هالة الشلقاني على كلمات عادل إمام قائلة:” إن أكثر ما لفت انتباهها في لقائهما الأول بعد إطلالتها من شباك الغرفة، أن عادل إمام هو الوحيد الذي التزم الصمت ولم يعاكسها”، كما كشف عادل إمام أنه لم يكن يوما يسعى للدخول في علاقة زواج، حتى أنه عندما تعرف للمرة الأولى على هالة صارحها بأنه يريدها صديقة، وأن يوطد علاقته بها بعيدًا عن أفكار الزواج والعلاقات الرسمية.

بينما أخبرته الشلقاني ذات ليلة بأنها تريد الزواج منه، وترى فيه زوج المستقبل الذي تتمنى أن تعيش معه حياتها القادمة، وهو ما أكدته بنفسها في نفس البرنامج، مع مفيد فوزي. وتزوجت هالة من الزعيم دون علم عائلتها في البداية، لأنهم اعترضوا على عمله ودخوله الفن، ولكنها أصرت على الزواج منه، ومن ذلك الوقت وهو يدين لها بالكثير من الأمور.

وعن أبنائه الـ 3 تابع الزعيم وفق ما رواه للبرنامج قائلا: ” بعد ما اتجوزنا قولتلها إحنا مش هنخلف، وروحت مخلف وجايب (رامي)، وبعده قولتلها كفاية علينا طفل واحد، فروحت مخلف تاني وجبت (سارة)، وبعدها قولتلها حلو أوي كده بقى عندنا ولد وبنت وكفاية على كده، فروحت مخلف (محمد)”.

يُذكر عن زوجته هالة الشلقاني أنها ولدت عام 1946 بمحافظة الاسكندرية، تخرجت من كلية الحقوق، و هي مثال للمرأة المخلصة لزوجها و لمنزلها و لأطفالها هي رفضت فكرة العمل وذلك للتفرغ لزوجها لأعمال المنزل. كما أنها تنتمي إلي الطبقة الأرستقراطية، اطلق عليها زوجها الزعيم عادل إمام لقب( وش الخير )، حيث يدين زوجها الفنان بالفضل لها في كل ما وصل إليه وكل ما حققه من شهرة ومجد، فهي التي وقفت بجواره في مشواره الفني بكل ما تملك من قوة.

على الرغم من إجادة السيدة هالة الشلقاني للغة الفرنسية وانتمائها لطبقة أرستقراطية، حيث يتذكر وقت زواجهما حينما قالت له “احنا أحرار دستوريين” وكان هذا إشارة إلى عراقة عائلتها، فما كان منه إلا الرد عليها مازحا “وأنا من أولاد عبد الناصر اللي ادوكوا بالجزمة على دماغكوا”، وعن لقب (فلاحة مصرية) فهذا ما قيل عنها في إحدى التقارير الصحافية الشهيرة عن عائلة الزعيم.