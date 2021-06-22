انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا وتساؤلات حول ارتباط الفنانة ” أسما شريف منير ” بالمصور المصري الشهير ب ” أنتيكا ” بعد انفصالها عن الفنان ” محمود حجازي ” منذ عدة أشهر .

وذلك بعد نشر أسما شريف منير مقطع فيديو لها برفقة أنتيكا أثناء تواجدهما سويا في إحدى المدن الساحلية .

وهو الأمر الذي دفعها إلى الخروج في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام لبيان حقيقة الأمر .. فكتبت في تعليقها على مجموعة من الصور تجمعها بالمصور أنتيكا قائلة : ” تنويه عشان الناس الظياطة اللطيفة نقولها تاني ومرة أخيرة .. أنتيكا أخويا الصغير بلاش تجويد ” .

وتابعت : ” اوعدكم لما ارتبط هعرفكم .. أصلي أكيد هكون فرحانة ساعتها وهحب إنكم تفرحولي مش هخبي .. سيبكوا من الهري ده .. إيه الألون الجامدة دي .. صيف كما قال الكتاب ” .