أسما شريف منير لمنتقديها : ” اللي بيكرهني يمشي ولا هو لازقة وخلاص “

مش عاجبك و بتكرهني اعملوا ان فولو، و لا هو لازقه و خلاص.. لا بحبه و لا اقدر علي بعده.. اللي بيكرهني يمشي و ميضيقش نفسه، و لا اقولكم خليكم الواحد محتاج حسنات…انا حتي مش همسح الكومنتس البشعه بتاعتكم. Became bully proof, and will always be a unicorn..🦄📣