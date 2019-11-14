أسما شريف منير لمنتقديها : ” اللي بيكرهني يمشي ولا هو لازقة وخلاص “

مازالت أزمة الإعلامية المصرية ” أسما شريف منير ” مستمرة بعد تصريحاتها التي أدلت بها عن الشيخ الراحل ” محمد متولي الشعراوي ” والتي لاقت على إثرها انتقادات وهجوما واسعا .

وبسبب التعليقات المسيئة التي تتعرض لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي خرجت أسما شريف منير للرد عليهم من خلال منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

فكتبت : ” مش عاجبك وبتكرهني اعملوا ان فولو ولا هو لازقة وخلاص .. لا بحبه ولا اقدر على بعده .. اللي بيكرهني يمشي وميضيقش نفسه .. ولا أقولكم خليكم الواحد محتاج حسنات .. أنا حتى مش همسح الكومنتس البشعة بتاعتكم ” .