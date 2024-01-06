عد أن انتشرت في الأيام القليلة الماضية أخبارًا تفيد أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب دخلت في علاقة حب جديدة بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

الظهور الأول لحبيب شيرين عبد الوهاب

قد تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي فيديو لحبيب شيرين عبد الوهاب من خلال حفلها الأخير، الذي أحيته على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات رأس السنة، وشاركها في الحفل كلا من النجمة نجوى كرم والنجم الكبير جورج وسوف .

وخلال الحفل تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي، فيديو من كواليس الحفل جمع شيرين بالنجمة اللبنانية نجوى كرم، حيث قامت نجوى بالمباركة لها بعد انتهاء فقرة شيرين الغنائية وقالت لها “ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شي”.

وظهر خلال الفيديو الدكتور تامر سليم متواجد معها وتبادل التحية مع نجوى كرم، ولا تزال المعلومات حول دخول شيرين في علاقة غير مؤكدة بشكل رسمي وهي لم تصرح عن الموضوع حتى الآن .

حبيب شيرين الجديد

وذلك بالتزامن مع انتشار خلال الأيام الماضية أخبار تفيد أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب دخلت في علاقة حب جديدة بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، وقيل أن الحبيب الجديد هو دكتور وكان متواجد معها في حفلها برأس السنة .

وقد ذكرت مصادر صحفية أن حبيب شيرين الجديد، هو الدكتور تامر سليم طبيب أمراض نساء والذي كان خطيب الفنانة المصرية ميرهان حسين، لفترة 8 أشهر وإنفصلا قبل أسابيع من موعد الزفاف من دون الكشف عن السبب.

وهو من مواليد 1982 أي أن شيرين تكبره بسنتين، وكان متزوج من قبل ولديه ولدان، وبعدها تزوج من سيدة مصرية والدها سياسي مشهور وتم الطلاق أيضًا بعد شهور وأرجع البعض السبب إلى تعنيفه لها.

وأخيرًا ارتبط بالفنانة ميرهان حسين والتي فسخت خطبتها، بعد علمها بأنه متزوج من سيدة أعمال سعودية وأنه لاسمارس مهنة الطب أصلًا.

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