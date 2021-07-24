أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية “سهير رمزي” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديـا.

صورة نادرة من طفولة الفنانة «سهير رمزي»

معلومات عن سهير رمزي

ممثلة مصرية ولدت في مدينة بورسعيد. ظهرت للمرة الأولى في السينما حينما كانت في السادسة من عمرها في فيلم (صحيفة سوابق). عملت في مقتبل حياتها كمضيفة جوية وعارضة أزياء، ثم اتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين، واعتبرت في حقبة السبعينات من أهم رموز اﻹغراء في السينما المصرية،

من أبرز أعمالها (ميرامار، مين يقدر على عزيزة، ممنوع في ليلة الدخلة، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال). اعتزلت الفن وارتدت «الحجاب» في عام 1993، لكنها عادت بعدها بعدة سنوات إلي تمثيل، ولكن هذه المرة بالحجاب من خلال المسلسل التلفزيوني (حبيب الروح).

فيلم تمنت حذفه من تاريخها الفنّى

يعتبر فيلم “المذنبون” هو الفيلم الوحيد الذي ترغب الفنانة سهير رمزي في نسيانه وحذفه من تاريخها، واعترفت بأنها نادمة علي المشاركة به، وقالت خلال المقابلة معها إنها تتمني أن يتم حذف الفيلم من تاريخها الفني بسبب خداعها من قبل المخرج سعيد مزروق بعد أن صور مشهد لها وهي نائمة أظهرتها بشكل غير ملائم ولم تكن تتوقع أن يتم تصويره من زواية تظهرها بهذا الشكل.

عرض الفيلم عام 1976 إضافة لعرضه بعدة عواصم عربية، وقد أدى سماح الرقابة للفيلم بالعرض إلى معاقبة كل الكوادر الرقابية المسئولة عن هذا السماح فتمت إحالة سبعة عشر رقيبا للتحقيق لأنهم أجازوا عرض الفيلم فى البداية، كما أدى أيضاً إلى صدور قوانين رقابية جديدة فى وقتها، بعد عامين من قرار وقف عرضه، تكونت لجنة فنية رقابية برئاسة سعد الدين وهبة لإجازة عرض الفيلم من عدمه، تم عرض الفيلم فى السينمات المصرية وقتها لفترة قاربت ثلاثة أشهر.

زيجات سهير رمزي

تزوجت الفنانة سهير رمزي 10 مرات، كان زوجها الأول الفنان إبراهيم خان وقد عاشوا معا لسنة كاملة، ثم تزوجت الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود و الذي اشتهر بتعدد زيجاته من الفنانات و قد ظل معها لعام ثم انفصلت عنه لتتزوج من الحاج سيد متولى و قد كان رئيس نادي المصري البورسعيدي .

و تلاه زواجها من رجل الأعمال الخليجي محمد الملا بعد أن تطلق من نجوى فؤاد، تزوجت أيضاً الملحن حلمي بكر و قام باعطائها العصمة لتضمن حقوقها، لكنها لم تبقى معه لمدة طويلة وقد كان السبب وراء طلاقهما تمسكها الشديد بعملها كممثلة وقد كان ذلك بعد زواج استمر لمدة أربع سنوات،

ثم تزوجت الفنان محمود قابيل وانفصت عنه، لتتزوج من رجل الأعمال السوري زكريا بكار، ثم عادت بعدها للارتباط بالسيد متولي رئيس النادي المصري البورسعيدي ولكنها لم تبقى معه طويلا، ثم تزوجت الراحل فاروق الفيشاوي بعد أن انفصل عن زوجته سمية الألفي، ثم تزواجها العاشر والأخير والحالي من رجل الأعمال علاء الشربينى

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