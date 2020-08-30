نشرت الفنانة السورية ” أصالة ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” كشفت من خلالها عن كلمات من أغنيات ألبومها الجديد ” لا تستسلم ” .

وذلك على خطى الفنان ” عبد المجيد عبد الله ” الذي يقوم بكتابة كلمات من أغنياته عبر حساباته الخاصة والتي قررت أن تقلّده من منطلق محبتها وإحترامها وتعلقها به .

وكتبت أصالة في تغريدتها مقطع من كلمات أغنية ” يوم لي ” للشاعر ” قوس ” التي تتحدث عن الخيانة والطلاق قائلة : ” الخيانة شكلها عندك وراثة .. وأنا طلقت غرامك بالثلاثة ” .

وتفاعل المتابعون على التغريدة الذين اعتبر البعض منهم في تعليقاتهم أن الأغنية موجهة إلى طليقها المخرج ” طارق العريان ” .