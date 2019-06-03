أصالة تتغزل بـ قصي خولي.. وهو يردّ

اعربت الفنانة السورية أصالة نصري عن إعجابها الشديد بأداء ودور الممثل السوري قصي خولي الذي يقوم حالياً ببطولة مسلسل ” خمسة ونص ” ضمن السباق الرمضاني إلى جانب الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم النهار.
وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي متوجهةً إلى خولي بالقول:”كتير شاطر قصي خولي.. شاطر بزيادة”، وبدوره ردّ هو عليها قائلاً:”النجمة أصالة أسعدني رأيك ومتابعتك”.
كتير شاطر قصي خولي 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻شاطر بزيادة #قصي_خولي #خمسةونص
— Assala (@AssalaOfficial) June 1, 2019
يشار إلى أن أصالة كانت طرحت مؤخراً أغنيتها “بنت أكابر” والفيديو كليب المرافق لها والتي حققت نجاحاً كبيراً.
النجمة أصالة أسعدني رأيك ومتابعتك 💐💐💐 #غمار_الغانم #خمس_ونص
— Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) June 2, 2019