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أصالة تتغزل بـ قصي خولي.. وهو يردّ

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assala kosaii

أصالة تتغزل بـ قصي خولي

اعربت الفنانة السورية ​أصالة نصري​ عن إعجابها الشديد بأداء ودور الممثل السوري ​قصي خولي​ الذي يقوم حالياً ببطولة مسلسل ” ​خمسة ونص​ ” ضمن السباق الرمضاني إلى جانب الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم النهار.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي متوجهةً إلى خولي بالقول:”كتير شاطر قصي خولي.. شاطر بزيادة”، وبدوره ردّ هو عليها قائلاً:”النجمة أصالة أسعدني رأيك ومتابعتك”.

يشار إلى أن أصالة كانت طرحت مؤخراً أغنيتها “بنت أكابر” والفيديو كليب المرافق لها والتي حققت نجاحاً كبيراً.

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