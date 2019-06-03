أصالة تتغزل بـ قصي خولي.. وهو يردّ

اعربت الفنانة السورية ​أصالة نصري​ عن إعجابها الشديد بأداء ودور الممثل السوري ​قصي خولي​ الذي يقوم حالياً ببطولة مسلسل ” ​خمسة ونص​ ” ضمن السباق الرمضاني إلى جانب الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم النهار.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي متوجهةً إلى خولي بالقول:”كتير شاطر قصي خولي.. شاطر بزيادة”، وبدوره ردّ هو عليها قائلاً:”النجمة أصالة أسعدني رأيك ومتابعتك”.

يشار إلى أن أصالة كانت طرحت مؤخراً أغنيتها “بنت أكابر” والفيديو كليب المرافق لها والتي حققت نجاحاً كبيراً.