حل الفنانة السورية ” أصالة ” ضيفة ببرنامج ” عيشها بإينرجي ” المذاع عبر محطة ” إينرجي ” الإذاعية مع المذيعان : وائل منصور ومنة عامر .

وخلال اللقاء كشفت أصالة عن قرار من قراراتها الجديدة وهو الانتشار والسير وراء حدسها وفكرها فقالت : ” سأنتشر .. أنا ما هأتبع أي قانون غير قانون حدسي وراسي ودماغي ” .

وأشارت إلى أنها قامت بغناء 3 تترات لمسلسلات سيتم عرضها في الموسم الرمضاني وهم : مسلسل ” بنت السلطان ” للفنانة روجينا ومسلسل ” قصر النيل ” للفنانة دينا الشربيني ومسلسل ” حرب أهلية ” للفنانة يسرا .

وأضافت أصالة أنها تستعد لغناء تتر مسلسل جديد ليكون الرابع لها بهذا الموسم ولكنها لم تكشف عن إسمه بعد ليكون مفاجأة .

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