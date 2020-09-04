في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً بين المتابعين، حذفت الفنانة السورية ​أصالة​ كل صورها عن صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، من دون أن توضح الأسباب.

وتساءل المتابعون عن السبب الذي دفع أصالة إلى القيام بهذه الخطوة، إذ أشار البعض إلى أنه قد يكون مرتبطاً بطرح ألبومها الخليجي الجديد.

وكانت قررت أصالة مؤخراً كتابة أبياتا من أغنيات ألبومها الجديد “لا تستسلم” على صفحتها الخاصة، مثل الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله.

وكتبت أصالة على صفحتها الخاصة: “نهاركم سعيد .. منّ منطلق محبّتي واحترامي وتعلّقي بالفنّان الكبير عبد المجيد عبد الله .. قرّرت قلّده وإعملّ متلّ ماعمّ يعمل، وأبدأ اليوم بكتابة بعض الأبيات منّ أغنيات ألبومي القادم لاتستسلم .. شكراً مجيدنا على الفكره”.