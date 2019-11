أصالة تثير الجدل من جديد بصورة تتحدث من خلالها عن الظلم ونكران الذات

View this post on Instagram

حين أُغنّي أرسم في مخيّلتي طيوراً ، على أغصان مثمرة ، تحت ظلّها يغفو عاشقَين، أرسم حتّى وأنا مفتّحة العينين أرسم ملاكاً ، طيّباً جميلاً مُنطرباً مَذهولا ، أغنّي وأرى أطفالاً صغاراً بكلّ حبّ لي ينظرون ومعي أجمل أوقاتهم يعيشون ، حين أُغنّي أعيش حلمي ، وأطير فرَحاً ، وأذوب شجناً وأواسي نفسي فقط حين أُغنّي ، أتّخذُ أهمّ قراراتي ، وأُعيد جميع حساباتي ، ورغم أنّي أكون بقمّة الحنوّ والّلين والتسامح ، إلّا أنّني أُنعش شموخي وأنفض عنّه غبار الحياة وأنتفض ، حين أُغنّي أذكر أنّني أحيا ولأجل نفسي سأفرح ، وأنا الّذي أنساها غالباً ، في الحياة وبين البشر ، حين أغنّي أشعر أنّي أنا ، وأحلمُ لي أنا وأحبُ منّ أحبّتي ، وأشكو منّ ظلمني ، حين أُغنّي أعيش لي أنا #أصاله