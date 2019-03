أصالة تثير الجدل والبلبلة مجدداً.. هل تقصد أنغام مرة أخرى؟

View this post on Instagram

مرّات بلخبط النّاس الّلي بتسمعني بمليار موضوع داخل ببعضه ، ولازم الّلي بدّه يسألني يعرف إنّي شاطره بالجواب 👌بس ممكن يكون على سؤال ماسأله😂 سمعت مداخلتي مع الصديق العزيز عمرو أديب، بسّ مابعرف ليش أخّرت بعض الأجوبة حتّى صار جواب معيّن لازم يكون سابق شوي اتأخّر ، إنّما ماعندي شكّ بفهم الّلي بيسمع، والطلب الّلي بدّي أطلبه منكم على الصبح… ركزوا معي وماتعملوا ولا شي غير ترتيب الجمله وحطّوها أنتوا بمكانها المناسب ، والأهمّ الأهمّ تابعوني بحفلة جدّه ، رح غنّي (وهالشي الّلي أنا شاطره فيه وبيكون دائماً بمكانه المناسب) ، أمّا عن الحكي والمواضيع الّلي داخله ببعضها قريباً رح جنّنكم بلقاء رح أعلن عنّه فيما بعد😘 #أصاله #جدّه_غير