بدأت ​الفنانة أصالة​ بالتعافي مؤخراً من صدمة انفصالها عن المخرج ​طارق العريان​ بعد أن طفت أخبار علاقة عاطفية جمعته بالعارضة ​نيكول سعفان​.

وتحمّست ​شام الذهبي​ إبنة أصالة للتطورات الإيجابية في حالة والدتها النفسية فشاركت لها عبر خاصية “القصة” في صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أصالة وهي ترسم لوحة وعلقت عليه :” ماما عن جد مو مصدقة، بصوا يا جماعة ماما شو رسمت عم ترسم طير، ماما قررت تفرغ جزء من طاقاتها الفنية بالرسم فهننزل نجيب أشياء، وهيدي رسمتي الرائعة (قلب) ما لي في الرسم”.



وشرحت أصالة لمتابعيها طبيعة الرسم بعد أن انتهت منه، مشيرة إلى أنها عبارة عن “طير معلق على الشجرة”، ممازحة إياهم بطريقة كوميدية طريفة وقالت: “والله العظيم تأثرت برسمتي”. وعادت شام الذهبي ونشرت صورة لوالدتها بعد انتهاء العمل وعلقت عليها بالقول: “أمي معنا الطيبة والحب والفن، الله يحفظ أمهاتنا”.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة أصالة نصري أغنية “والله وتفارقنا” والتي طرحتها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، وهي من ألبومها الجديد “لا تستسلم”، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو علي، وتوزيع طارق مدكور.