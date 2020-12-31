حرصت الفنانة السّورية أصالة على على مشاركة جمهورها مشاعرها في وداع عام 2020، بعدما أثارت قبل أيام حالة تعاطف كبيرة بكلامها عن “أقسى صورة” في حياتها وهي التي جمعت طليقها طارق العريان مع حبيبته الجديدة عارضة الازياء نيكول سعفان بإحدى سهرات عيد الميلاد.

وكتبت أصالة بوداعها لسنة 2020 التي شهدت على طلاقها بعد زواج استمر 14 عاما، ومعاناتها مع الانفصال، وقالت: “مهما صعُبتّ وازداد الّليل سوادا واشتدّ الشّتاء بردا وخوفا لابُدّ أنّ تنجلي .. حتما غدا أجملّ .. فالأمل يتمثّل لنا بأحبّة طبطبوا وحنّوا.. وأوفياء لمّ يُثنيهم شكوانا منّ قسوة الأيّام عنّ فعل مايلزم ليخرجوا بنا إلى النّور”.

وتابعت أصالة: “في هذا العام الجديد الّذي أقف فيه مع المتوسّلين بدعوة لله عزّ وجلّ أنّ يجعل لنا في عامنا الجديد عمرا جديد .. يكون لنا فيه جميعا أيّام تُنسينا أيّاما مضت لمّ تكنّ بالحُسبان”.

وطلبت الفنانة السورية أصالة من متابعيها الدعاء لها بالخير والصحة والنجاح والعزيمة، وخصّت الطيبين في معايدتها، وتمنت لهم الخير في العام الجديد.

وقد تفاعل عدد من النجمات مع كلام اصالة كان منهم الفنانة المصرية فيفي عبده التي كتبت “‏قمر يا أصاله بسم الله ما شاء الله كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي دايما منورة بحبك اوي ” والاعلامية رضوى الشربيني التي كتبت “كل سنه وانتى طيبه وسعيده و جدعه زى ما انتى ” والممثلة السورية كندة علوش التي كتبت “يااارب سنة حلوة عليكي وعلى عيلتك الغالية سنة مليانة نجاح وحب وفرح ”.