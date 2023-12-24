أعلنت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة عن استقبلها لمولودتها الأولي، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

شام الذهبي تستقبل مولولدتها الأولى

حيث نشرت شام الذهبي من خلال صفحتها على “إنستجرام“، صورة تعلن من خلالها استقبال مولولدتها الأولى، التي أطلقت عليها اسم جيهان، وكتبت معلقة : “الحمدلله الذي أكمل فرحتي، رزقت اليوم بمولودتي الأولى جيهان أحمد هلال”.

وأضافت : “ادعولنا أن يحفظها ربي و ينبتها نباتاً حسناً و أن يملأ قلبها حباً و أن يجعل أيامها حلوة هي و كل أولاد العالمين ..آمين”.

شام الذهبي تستعرض آخر أيام حملها

وقد استعرضت شام الذهبي حملها في آخر أيامها، وقد ظهرت شام الذهبي من خلال الصور بإطلالتين مختلفتين، الأولى بفستان وردي منسدل الأكمام ومطرز بالورود عند منطقة الصدر، حيث تركت شعرها منسدلًا على كتفيها بتسريحة الويفي البسيطة .

والثانية بفستان أزرق فاتح ذات حمالات عريضة، وقد لمت شعرها مع غرة بسيطة، واعتمدت مكياج ناعم في كلتا الإطلالتين أبرز رقة ملامحها وجمالها .

ومازحت جمهورها ومحبيها بالتعليق على الصور قائلة : ” ياترا بنت ولا ولد؟ اكيد صولا عرفتكم”.

أصالة تعلن عن موعد استقبال حفيدتها

وعلقت والدتها النجمة أصالة نصري على منشورها قائلة: “الله يحفظ روحي دنيتي عمري كلّه بنت الشام الشاميّة”.

يُذكر أن أصالة قد صرحت أثناء حفلها في دبي بأنها ستصبح جدة خلال أيام قليلة وأنها تستعد لاستقبال أول مولودة من ابنتها شام وطلبت من الحضور الدعاء لها.

وتلقت شام الذهبي الكثير من التهاني والتبريكات من قبل الحضور وعدد كبير أيضاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليق أصالة على حمل ابنتها شام

يذكر انه في يونيو الماضي، علقت أصالة على أخبار حمل ابنتها قائلة: “لا أعرف إذا هي تريد أن تقول أنها حامل، خايفة يكون خطأ لأن هي لا تريد أن تقول وماذا سيحدث إذا قلت، أنا قرأت التعليقات التي تبارك لها”.

وأضافت: الكل شايف هي حاطة إيدها على بطونها وأنا كمان حاطة إيدي على بطونها لأني خايفة عليها.

وأكملت أصالة: الأمومة هبة من عند الله ليست كل والدة أم، هذا الشعور موجود بقوة عند شام وهي مارست الأمومة مع أخواتها علي وآدم، هي لها فضل كبير عليهما كانت لهما أم حقيقة ولم تقصر، هي لديها درجة كبيرة من العطاء.

شام الذهبي تعلن حملها بطريقة غير مباشرة

وكانت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، اعلنت منذ فترة، عن حملها بطريقة غير مباشرة، وذلك بعد أن ألمحت والدتها قبل أيام عن الأمر على هامش حفلها في الإمارات.

ووثقت “شام الذهبي” مجموعة صور جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية بما معناه: “نحن الاثنين.. فقط حتى الآن”، في إشارة إلى انتظار طفلها ليصبحوا ثلاثة.

وكانت شام سبق وكشفت أن أمنيتها لعام 2023 أن تكون بصحة جيدة وترزق بطفل ويبدو أن هذه الأمنية تحققت.

زواج شام الذهبي

يُذكر أن شام الذهبي تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد هلال يوم 25 آذار (مارس) من العام الماضي 2022، حيث حضر حفل الزفاف العديد من نجوم الوسط الفني والمشاهير ومن أبرزهم الفنان تامر حسني وكنده علوش ووبسمه بوسيل ورضوي الشربيني.

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