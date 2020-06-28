شاركت الفنانة السورية “أصالة نصري” جمهورها ومتابعيها بتغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”،أعلنت من خلالها عن أول تعاون فنى بينها وبين الملحن السعودي “ياسر بو علي” في ألبومها المنتظر .

وقالت نصري في تلك التغريدة :”نهاركم سعيد أحبّتي، بيسعدني اليوم أعلن عنّ أوّل تعاون بيني وبين الخيال الموسيقي المُتدفّق، وصلة الوصل مابين الجمل الشرقيّه الأصيله والتطوّر الموسيقي الّذي لايتوقّعه أحد،فنّان خُلق ليضيف احتراماً لهذا العالم النّقي (الموسيقى) ،ألحانه تحدّتني، سعيت كثيراً كيّ أُجاريها ياسر بوعلي”.

نهاركم سعيد أحبّتي، بيسعدني اليوم أعلن عنّ أوّل تعاون بيني وبين الخيال الموسيقي المُتدفّق، وصلة الوصل مابين الجمل الشرقيّه الأصيله والتطوّر الموسيقي الّذي لايتوقّعه أحد،فنّان خُلق ليضيف احتراماً لهذا العالم النّقي (الموسيقى) ،ألحانه تحدّتني، سعيت كثيراً كيّ أُجاريها @YasserBuali — Assala (@AssalaOfficial) June 26, 2020

ليرد بدوره عليها الموسيقار ياسر بو علي من خلال تغريدة، فيقول:”شكراً على اهتمامك وشكراً على المساحة الي عطيتني اياها فالالبوم وشكراً على كل شي يا اصالة في كل شي واتمنى اكون عند ظنك دائماً”.

شكراً على اهتمامك وشكراً على المساحة الي عطيتني اياها فالالبوم وشكراً على كل شي يا اصالة في كل شي واتمنى اكون عند ظنك دائماً — Yasser Buali | ياسر بوعلي (@YasserBuali) June 26, 2020

يُذكر أن النجمة أصالة نصري أنتهت مؤخراً من تصوير فيديو كليب أغنية “الحب والسلام”، المقرر طرحها ضمن احتفالات ثورة 30 يونيو المصرية، وتدعو الأغنية إلى تحقيق السلام في العالم أجمع، مستخدمةً جنسيات مختلفة تظهر ‏خلال الكليب.‏ وتستعين أصالة بلغة الإشارة في العمل، ‏وممثلة الصم وضعاف السمع هاجر جمال الشهيرة بـ”مادونا”، ومترجم الإشارة بيشوي عماد؛ وأعربت نصري في تغريدة عبر موقع تويتر عن سعادتها، ل‏تعاونها في تلك الأغنية مع المؤلف الغنائي والملحن “محمد ‏رحيم”، مؤكدة أن العمل الجديد ‏جعلها ترقص وتبكي من الفرحة، وسيزين مسيرتها الفنية .