أحدثت الفنانة السورية أصالة الضجة مجدداً بسبب تصريحات أدلت بها أثناء لقاء أجري معها ضمن برنامج “سوالف رمضانية 2” الذي يبث عبر الميزة الجديدة Twitter Spaces على حساب “روتانا” في تويتر.

ورداً على سؤال عن الحدث الذي شهدته حياتها وشكل نقطة تحول نحو الأفضل قالت: “انفصالي الأخير”. وأثار هذا موجة من التعليقات حيث وافق بعض المتابعين الفنانة الرأي فيما رأى آخرون في إجابتها نوعاً من المكابرة مذكرين بأنها شعرت بالكثير من الألم بعد انفصالها عن المخرج المصري طارق العريان. كما تحدثت عن العلاقة بينها وبين أنغام وأشارت إلى أنها تحاول الاتصال بها إلا أنها لا تجيب. وتابعت أنها أرسلت إليها 3 رسائل هددتها في الأخيرة بأنها قد تحضر إلى منزلها وتتفاهم معها.