أصالة تعيش مشاعر متناقضة في داخلها: أنا في مرحلة عنوانها (لا أعرف)

تجد الفنانة السورية ​أصالة​ مواقع التواصل الإجتماعي مساحة للتحدّث والكشف عن ما تفكر فيه من مشاعر وأحاسيس ومؤخرا نشرت أصالة صورة جديدة عبر حسابها ترتدي فيها النظارات ووصفت من خلالها عن إحساسها، ولا تدري ما خطبها.

وعلّقت أصالة على الصورة قائلة: “لا أعرف تحديداً بماذا أُفكّر، ولا ما أُريده، حتّى الأماني مُتناقضة، وصلت الى مرحلة أسألُ نفسي بصوت عالٍ كيّ أُجيبني!! ولا أُجيب.. وإنّ سألني أحد عنّ أحوالي؟ أُجيبه لا أعرف؟ واسأله كيف تراني أبدو؟ أو هلّ أنا بخير؟ وغالباً ما يقولونه لا يطمئنّ، ولا أعرف لماذا أنا هكذا!! أنا في مرحلة عنوانها (لا أعرف).. ومنّ منّا يعرف أين تكمن الحكمة؟ ما هو الصواب؟ كيف هو شكل الصح؟”.

أضافت معبّرة عن المشاعر المتناقضة في داخلها لكنها تذكرت عائلتها التي تحبها كثيراً قائلة: “أعشق عائلتي ولا غنى لي عنهم، أعيش بينهم لكنّني غريبة، مرحلة قدّ لا تكون هيّنة، رغم أنّني في قلب صعوبتها الآن أحيا، وتبدو كأنّها سهلة، أيّامي كسماء لندن الّتي أنا اليوم أراقبها ورغم ذلك لا أعلم بعد هذه اللحظة، إنّ كان غيمها سيُمطر، أمّ أنّ الغيوم تكتّلت لأنّها اعتادت ذلك، وأخيراً لقدّ حدّثتُ نفسي معكم، لأُفضفض منّ خلالكم، علّني أعرف ماذا هناك؟”