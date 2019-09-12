أصالة تفاجئ الجميع بصورة غريبة لابنها الأكبر.. ماذا فعل بوجهه؟

فاجأت الفنانة السورية أصالة متابعيها بنشر صورة غريبة لابنها الأكبر. وبدا فيها وهو يضع معجون الحلاقة على ذقنه.
وأعربت الفنانة من خلال الصورة عن فخرها به وبأنه أصبح رجلاً. وتعليقاً كتبت: “مامنعرف ولادنا قديش كبروا إلا بالمواقف الكبيرة.ولودي مافي أحن من قلبه”.
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مامنعرف ولادنا قدّيش كبروا إلّا بالمواقف الكبيرة 🙏🏻ولودي مافي أحنّ منّ قلبه يمكن بهالعالم كلّه 😍ولافي من حلاوة كلامه ولافي من دفى مشاعره ، بياخد باله منّ كلّ شي ، بيهتمّ بعيلته وبيراعيها 🙏🏻🙏🏻مابيكفّي الولاد يكونوا كبروا وصاروا رجال بالشّكل ، لازم يكونوا كبروا بالمسؤولية وبالعطاء وبالتعاطف ، الله يحفظ لودي ويحفظكم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻ويحفظ ولاد النّاس كلّها ومعهم ولادي🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #أصاله @loodyagain
وأضافت: “يمكن بهالعالم كله ولافيمنحلاوةكلامهولافيمندفا مشاعره. بياخد باله من كل شي بيهتم بعيلته وبيراعيها. مابيكفي الولاد يكونوا كبروا وصاروا رجال بالشكل، لازم يكونوا كبروا بالمسؤولية وبالعطاء وبالتعاطف. الله يحفظ لودي ويحفظكم ويحفظ ولاد الناس كلّها ومعهم ولادي”.
وتفاعل معها عدد كبير جداً من متابعي الفنانة ومنهم الإعلامية السعودية لجين عمران التي علقت: “نعم التربية الله يحفظه لك حبيبتي ويكبر قدام عيونك ليكون سندك ومصدر الحنان و الأمان وراحة البال ويرفع راسك مثل ما رفعتِ راسه وتفرحي فيه هو وإخوانه دائما”. وكتبت الفنانة المصرية أيتن عامر: “الصورة تجنن”.