أصالة تفاجئ الجميع بصورة غريبة لابنها الأكبر.. ماذا فعل بوجهه؟

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

مامنعرف ولادنا قدّيش كبروا إلّا بالمواقف الكبيرة 🙏🏻ولودي مافي أحنّ منّ قلبه يمكن بهالعالم كلّه 😍ولافي من حلاوة كلامه ولافي من دفى مشاعره ، بياخد باله منّ كلّ شي ، بيهتمّ بعيلته وبيراعيها 🙏🏻🙏🏻مابيكفّي الولاد يكونوا كبروا وصاروا رجال بالشّكل ، لازم يكونوا كبروا بالمسؤولية وبالعطاء وبالتعاطف ، الله يحفظ لودي ويحفظكم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻ويحفظ ولاد النّاس كلّها ومعهم ولادي🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #أصاله @loodyagain