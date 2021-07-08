فاجات الفنانة السورية ​أصالة​، الجمهور بظهورها بإطلالة جريئة بعد اعتمادها تسريحة شعر جديدة أحدثت تغير جذري في شكلها حيث بدت مختلفة كليا عما اعتاده عليها جمهورها.

ونشرت أصالة فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه تستعرض قصة شعرها الجديدة بعد ان أصبح قصيراً للغاية ولكنها حافظت على غرة فقط طويلة وكذلك اللون الأصفر الذي اعتمدته مؤخراً لشعرها.

وروجت أصالة لحفلها القادم في عيد الأضحى ووعدت الجمهور بأن يكون العيد مختلفة عن كافة الأعياد السابقة وأكدت أنها تجاوزت كل الآلام التي أثرت على حياتها مؤخرا، وحشدت الجمهور لحضور حفلها المنتظر في أبو ظبي يوم 22 يوليو الجاري.

ونشرت أصالة بوستر حفلها الجديد وعلقت عليه برسالة موجهة كالعادة إلى جمهورها قائلة: رح نعيد سوا وهالعيد عندي غير كل عيد مرق، قدرت أطلع من كل ألمّ وقدرت ألحق الفرح واليوم صاحبته. وتابعت أصالة في رسالتها للجمهور: “بمحبتكم أنا قويّه، ولقانا حيكون بشكل جديد لأصاله جديده، ومنّ هلّأ للعيد الله يجعل كلّ أيامنا حلوه حلوه وأعياد”.

وأضافت قائلة: “اخترت لكم بدقّة مايعبر عن امتناني وتقّديري لبالغ اهتمامكم، أكرّر التّعبير عنّ بالغ شوقي لهذا الموعد”.

من جهة أخرى، عبّرت أصالة عن محبتها ل​مصر​ من خلال أغنية جديدة طرحتها على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، تحمل عنوان “بنحبك”.وعلّقت أصالة بالقول: “إلى أهل مصر المحروسة.. بنحبك”.

أغنية “بنحبك” من كلمات عبدالله حسن، ألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي عمرو صلاح، وقد بدأت الأغنية تحقق رواجاً كبيراً بين الجمهور، حيث حصد الفيديو الخاص بالأغنية حوالى مليون و300 ألف مشاهدة.