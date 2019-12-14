أصالة تكتب : ” نرمي على جانبيّ الطريق كل مشاعر الحزن والخذلان والقهر “

نشرت الفنانة السورية ” أصالة ” عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها تحدثت فيها عن السعادة والحزن وكيفية البحث عن السعادة .

فكتبت أصالة في تغريدتها : ” نفتش على السعادة وننسى أنها تحتاج منا لاستعداد .. أن نرمي على جانبيّ الطريق كل مشاعر الحزن والخذلان والقهر .. أن نتجاوز وننسى لا أن نتناسى .. أن نعلم أننا نخطئ كما غيرنا فعل وأننا نجرح ونُقصر .. السعادة في القلوب التي لا تحمل الغضب ولا تعرف الكره وفي مُرها دواء ” .

وهو الأمر الذي جعل الحديث حول طلاق الفنانة أصالة من زوجها المخرج المصري ” طارق العريان ” يتردد من جديد وأثارت تساؤلات الجمهور حول هذا الأمر .

وكانت أصالة قد تحدثت في أكثر من مناسبة عن شائعات طلاقها ولكنها لم تقم بتأكيد المعلومة أو نفيها .. وطالبت وسائل الإعلام بأن تبتعد عن حياتها الخاصة .