نشرت الفنانة السورية ” أصالة ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة شقيقها ” أنس ” .

وأشارت أصالة في تعليقها على الصورة إلى أهمية عائلتها لها ووجودها إلى جانبها وعن الهدية الأحلى التي تلقتها في عام 2020 واصفة هذه السنة ب ” السنة الكبيسة ” .

فكتبت أصالة قائلة : ” أشياء بسيطة مجموعها أنا .. كون قريبة روحاً وكيان .. وردة بشَعري .. أكلة أعملها كلّ يوم لعيلتي .. أشعل شمعي .. رتّب غرفة قعدتي .. أحكي مع أصحابي .. غنّي متل مابدّي .. أحضن حنّ ما أتعب منّ إنّي كتير بهتمّ ” .

وتابعت : ” وأحلى هدية إجتني بهالسنة الكبيسة الّلي أنا كمان شفت غرايبها أكتر منّ غيري إنّي ما أزعل منّ شي ولا على أيّ شي وما أظلم حزني لأنّه ممكن يكون فيه كلّ الفرح .. حضن سندي بيطمنّي وبوسة من ولادي بتزيّن دنيتي .. نهاركم سعيد حبايبي ” .