نشرت الفنانة السورية ” أصالة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تحتفل من خلاله بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة .

وتضمن المنشور صورة لإبنتها ” شام الذهبي ” ومن خلفها يظهر ” علم مصر ” وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” صباح الخير على مصر التي أصبح حبها يجري بدم أبنائي .. فيها طفولتهم وطموحهم وأهلنا هنا وبيت عمارة ذكرياتنا سنين طوال ” .

وتابعت : ” مصر وطني محل سكني وبدايتي وأصدقاء ارتقوا لمستوى الأهل .. كل عام وأنتِ الطيبة المُحبة العادلة .. كل عام ونحن معا نحتفلّ بانتصاراتك وندعو الله أن يديم أمنك وأمانك ويحفظك من كل شر ” .