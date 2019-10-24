أصالة في حالة فرح بعد الخلافات مع زوجها.. ما القصة؟

نشرت الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة جمعتها والفنانة التونسية أميمة طالب.

وعبرت في التعليق عليها عن فرحها الكبير بهذا اللقاء وكتبت: “أميمتي الحبيبة صاحبة أجمل صوت وألطف روح وقعدتنا سوا ضحك وفرح وغُنى ومحبة.عندهاأغنيةرهيبة مجننتتي هالأيام إسمها”خاطر”.

كما نشرت صورة أخرى لها وحققت من خلالها أكثر من 51 ألف إعجاب وكتبت: “رائع هو هذا الشعور وجارف”.

ويأتي هذا على هامش الحديث عن خلافات بينها وبين زوجها المخرج المصري طارق العريان. وعلم طارق العريانت “لها” في وقت سابق أن بعض الفنانين يحاولون عقد المصالحة بين الزوجين الشهيرين.

وأشارت إلى أن من هؤلاءالإعلامية بسمة وهبة التي استضافتهما في مطعمها الخاص. ويذكر أن أصالة نفت قبل ذلك طلاقها وخيانة زوجها لها مع ممثلة من خلال حسابها على “فايسبوك” حيث كتبت:”لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي ، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً ، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا ، مثلنا مثل الجميع نختلف ، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا العادي.”