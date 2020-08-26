نشرت الفنانة السورية ” أصالة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” هنأت من خلاله الفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” بعيد ميلاده ال 41 الذي احتفل به يوم أمس الثلاثاء الموافق 25 من أغسطس .

وتضمن المنشور مقطع فيديو لحسين الجسمي من أحد حفلاته وهو يغني أغنيته الشهيرة ” والله ما يسوى ” .

وكتبت أصالة في تعليقها على الفيديو : ” كل سنة وحبيبي الصديق أخي الغالي حسين الجسمي صاحب الصوت الذهب .. والشعور الذي يحلّق بنا حدّ السحاب .. ياصاحبي مهما ابتعدت والغالي المحترم ” .

وتابعت : ” كل سنة وأنت بألف خير ودائما أنت الإسم الذي يسمو ويحفر مكانته بالتاريخ .. كل سنة وأنت الخير للقلب والروح ومُداوي الجراح ” .