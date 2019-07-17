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أصالة لجمهورها بعد صداقة نيشان: بفضفض معاكم

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تحدثت الفنانة أصالة نصري، عن اقتراب موعد طرح ألبومها الجديد، وذلك بعدما علق أحد المتابعين لها، على التهنئة التي كتبتها للإعلامي اللبناني نيشان، بمناسبة تكريمه مؤخرًا.

نشرت “أصالة” عبر حسابها الشخصي على Instagram، صورة نيشان لتهنئه على التكريم الأخير الذي حصل عليه، قائلة: “تسابق الزمن ‏لتحقّق جميع أحلامك، وتستحق أثناء رحلتك التقدير والاحترام، لقد استطعت أن تبني جسرًا من الصداقات لاتحكمه المسافة، وقد يرجع ذلك لكونك تعيش في زمنك الخاص، مبروك ‏عليك التقدير والتكريم، صديقي الحبيب ورفيق المشوار”.‏

 

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تسابق الزّمن لتحقّق جميع أحلامك ، وتستحق أثناء رحلتك التقدير والاحترام ، لقد استطعت أنّ تبني جسراً من الصداقات لاتحكمه المسافة ، وقد يرجع ذلك لكونك تعيش في زمنك الخاص ّ ، (مبروك عليك التقدير والتكريم ) صديقي الحبيب ورفيق المشوار . #أصاله #بياف @neshantv

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رد أحد متابعيها كاتبًا: “يعني منشوراتك كلها مدح بالأصدقاء، نزلي كم منشور صورك أو أعمالك أو عن الألبوم”، لترد عليه كاتبة: “يعني ما بخلص معكم، عم فضفضلكم مرات، وبعبر من خلالكم بمنتهى الصدق، وبحمل أمانة مكانتي بروحكم، لتعيشوا معي كل تفاصيل حياتي، وتشوفوا كل أنواع مشاعري، وبالنسبة للألبوم كتير قرب، وأنا على فكرة عم بستناه كمان معكم”.

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