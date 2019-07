أصالة لجمهورها بعد صداقة نيشان: بفضفض معاكم

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

تسابق الزّمن لتحقّق جميع أحلامك ، وتستحق أثناء رحلتك التقدير والاحترام ، لقد استطعت أنّ تبني جسراً من الصداقات لاتحكمه المسافة ، وقد يرجع ذلك لكونك تعيش في زمنك الخاص ّ ، (مبروك عليك التقدير والتكريم ) صديقي الحبيب ورفيق المشوار . #أصاله #بياف @neshantv