شارك مصفف الشعر هيما، متابعيه بفيديو جديد له على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بتصفيف شعر الفنانة مي كساب وعمل لوك جديد ومختلف.

وتحرص مي كساب، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

مي كساب بلوك جديد

وخلال الفترة الأخيرة خسرت الفنانة مي كساب، جزء كبير من وزنها مما أدى إلى تغير شكلها وجسمها بشكل كبير .

وقامت أيضا مي كستاب، بتغير لون شعرها للون الأسود، واختيار قصة لشعرها بشكل مميز ولافت لتتناسب مع ملامح وجهها.

أغنية جديدة لمي كساب

تستعد مي كساب لطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «بيقولوا قوية» عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمت مقطع منها أثناء استضافتها في برنامج «واحد من الناس».

وأعلنت مي كساب عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن طرحها لأغنية بيقولوا قوية، قائلة: «أغنيتي الجديدة، بيقولو قوية كلمات الشاعر الموهوب طارق علي ألحان وتوزيع الأستاذ إسلام رفعت منتج منفذ أستاذ، عاطف جمعه قريبا علي كل المنصات».

آخر أعمال مي كساب

يشار إلى أن مي كساب تعيش حالة من النشاط الفني حيث شاركت في مسلسل جعفر العمدة خلال الموسم الرمضاني لعام 2023، ونجحت في تقديم شخصية ثريا إحدى زوجات جعفر العمدة التي واصلت معه رحلة البحث عن ابنهم أحمد داش الذين فقدوه منذ 22 عاما، لتتصاعد الأحداث حولهما مع حبه لتعدد الزوجات.

وشاركت مي كساب في بطولة مسلسل جعفر العمدة عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد رمضان، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، زينة، منذر رياحنة، وطارق النهري محمد فهيم، جوري بكر، والعمل كان من تأليف محمد سامي ومهاب طارق.

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